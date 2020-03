Noch mehr Reality: Sat.1 schickt Promis mittwochs unter Palmen

TV-News

Mit der neuen Show aus dem Hause Endemol Shine Germany will der Münchner Sender eine Frühjahrs-Alternative zu «Promi Big Brother» aufbauen.

Noch mehr Reality für das Programm von Sat.1: Neben der laufenden Staffel von «Big Brother», deren Tageszusammenfassungen werktags um 19 Uhr und deren Entscheidungsshow montags um 20.15 Uhr läuft, startet der Sender noch im März das neue Primetime-Guilty-Pleasure-Event. Die Show soll das Reality-Angebot, zudem auch immer das Spätsommer-Event «Promi Big Brother» gehört ergänzen und kommt wie alle bis dato genannten Formate von Endemol Shine Germany. Für die neue Show unter Palmen steht nun der Starttermin fest: Sat.1 zeigt sie ab dem 25. März immer mittwochs um 20.15 Uhr, somit werden die «Promis unter Palmen» den Sendeplatz von «Das große Promi-Backen» einnehmen.Worum geht es? Zehn Promis ziehen in eine Luxusvilla an einem paradiesischen Ort und kämpfen um den Gesamtgewinn von 100.000 Euro. Schon seit Wochen gibt es Spekulationen, welche Stars teilnehmen, offiziell bestätigt ist bisher aber weder das Mitwirken von Janine Pink noch das von Tobias Wegener.Wie viele Folgen die erste Staffel des Sat.1-Neustarts umfasst, ist noch unklar. Wer auf Formate dieser Coleur steht, hat also mittwochs weiterhin Stoff: Kommenden Mittwoch endet bei RTL die laufende «Bachelor»-Staffel, eine Woche später präsentiert RTL «Bachelor»-Highlights und zwei Wochen später geht es also mit Promis auf die Insel...