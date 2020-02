Dreifaches Glück: RTLZWEI startet Drillings-Doku-Soap

TV-News

Die neue Sendung reiht sich in den Baby-Mittwoch ein. Dienstags steht eine neue Staffel von «Armes Deutschland» vor der Tür.

Der in München ansässige Fernsehsender RTLZWEI hat ein neues Format für seinen frauen-affinen Mittwochabend parat. Mitläuft am 18. März 2020 eine neue und einstündige Doku-Soap an. Das Format ist immer um 20.15 Uhr zu sehen. Darin geht es um den Alltag von Mehrlingsfamilien. Das Format gewährt nach Senderangaben spannende Einblicke in den stressigen, aber dennoch erfüllten Alltag der Eltern. «Oh Babys!» portraitiert Familien, die drei, vier und mehr Kinder auf einen Schlag bekommen oder schon bekommen haben. Welche Strapazen machen sie während der Schwangerschaft durch? Geht bei der Geburt alles glatt? Und was bedeutet es für die Eltern, gleich mehrere Kinder gleichzeitig großzuziehen?Das Format löst mittwochs um 20.15 Uhr die «Teenie-Mütter» ab. Ab 21.15 Uhr bleiben die «Teenie-Mütter» aber auch ab dem 18. März 2020 im RTLZWEI-Programm.Einen Rückkehrer gibt es am 17. März, dienstags um 20.15 Uhr. Dann kommt die Doku-Reihezurück. Aktuell bestückt RTLZWEI den Dienstagabend mit dem neuen «Hartz Rot Gold». «Armes Deutschland» ist eine Produktion von Good Times.