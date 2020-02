«SEAL Team» schwach zurück, «Chicago»-Reihe im Aufwind

US-Quoten

Nach 15 Staffeln war für «Criminal Minds» vorigen Mittwoch bei CBS endgültig Schluss. Nun übernahm das «SEAL Team» für die Ermittler. Doch diese hatten trotz starkem Lead-In zu kämpfen.

Nachdemnun Geschichte ist, kehrte bei CBS dasnach zweimonatiger Pause zurück. In Doppelfolge taten sie sich allerdings deutlich schwerer als ihre Kollegen zuvor. Ab 21 Uhr waren nur noch 4,35 und 3,98 Millionen Zuschauer an den Rückkehrern interessiert. Zuvor warnoch sehr stark mit 7,12 Millionen Zusehern in die Primetime gestartet. Nach einem ausgezeichneten Rating von 1,4 Prozent rutschte das «SEAL Team» auf magere 0,6 und später 0,5 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen ab. Einen wesentlich stärkeren Abend erwischtebei FOX. Dort sicherte sich die Gesangsshow mal wieder das höchste Rating des Abends in der werberelevanten Gruppe (1,7 Prozent). Nachdem 6,69 Millionen Zuschauer für die große FOX-Show eingeschaltet hatten, waren im Anschluss allerdings nur noch magere 3,12 Millionen fürdabei. Mit einem überschaubaren Rating von 1,0 Prozent landete die Show ungefähr bei dem Ergebnis der Vorwoche.Dank eines Crossovers zwischenunderlebte NBC einen gestärkten Abend. Gemeinsam mitwaren alle Serien von NBC am Mittwochabend im Aufwind. Von 20 bis 22 Uhr durfte man sich jeweils über sehr gute 1,2 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen freuen. Zudem hielten sich die Serien aus dem [Chicago]]-Universum bis in den späten Abend hinein durchgehend über acht Millionen Zuschauer. In der Spitze schalteten 8,56 Millionen Zuseher ein. Kein anderes Network hatte an diesem Abend höhere Reichweiten.ABC hatte im Gegensatz zu den drei anderen großen Networks deutliche Probleme.machte zu Beginn der Primetime mit 0,8 Prozent Zielgruppen-Rating und insgesamt 3,77 Millionen Zuschauern auf ausbaufähigen Niveau noch die beste Figur. Ein Re-Run des Formats kam im Anschluss nur noch auf 0,5 Prozent und 2,38 Millionen Zuseher. Eine-Wiederholung undteilten danach mit ebenfalls 0,5 Prozent im Rating ein ähnliches Schicksal, während die Gesamtreichweite auf 2,26 Millionen fiel. Ein-Special kam abschließend nur auf maue 0,4 Prozent und 2,30 Millionen Zuschauer. Bei The CW taten sich sowohlals auchschwer. Beide hatten deutlich weniger als eine Million Zuseher (0,70 und 0,60 Million). Das Rating sank von mauen 0,2 Prozent für [Riverdale]] auf miese 0,1 Prozent für «Nancy Drew».