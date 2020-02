«Der Bachelor»: Mit Dream(date)-Quoten ins Finale

Quotennews

Eine Woche vor dem großen Finale ging es noch einmal Rund. Am Ursprung aller Gefühle wurde in Mexiko ordentlich geturtelt - mit dabei waren weiterhin zahlreiche Zuschauer.

Zum Ende hin bringt die RTL-Show mit Kickboxer Sebastian Preuss im Mittelpunkt des Geschehens nichts mehr ins Wanken. Vor dem großen Finale gab es für dennur noch Erfolge zu feiern. Zwar reichte es in dieser Woche im Gegensatz zu den vorangegangenen beiden Ausgaben nicht für über 15 Prozent Marktanteil. Das höchste Interesse bei den klassisch Umworbenen war ihm aber weiterhin nicht zu nehmen. So freute sich die Kuppelshow am Mittwochabend über sehr gute 14,8 Prozent Sehbeteiligung.Insgesamt schalteten 2,29 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, so dass «Der Bachelor» zum dritten Mal in Folge bei soliden 7,4 Prozent Gesamtmarktanteil landete. Der große Erfolg ist dem RTL-Format auch in der zehnten Staffel nicht zu nehmen. Im Finale muss sich Sebastian nun zwischen Diana und Wioleta entscheiden und RTL darf sich noch ein weiteres Mal über traumhafte Einschaltquoten am Mittwochabend freuen.Im Anschluss an den Krieg um die letzten Rosen folgte eine neue Ausgabe, die insgesamt 1,63 Millionen Zuschauer überzeugte. So stieg die Sehbeteiligung beim Gesamtpublikum zu später Stunde sogar auf gute 9,0 Prozent an. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte das Magazin immer noch starke 0,69 Millionen Zuseher und 12,9 Prozent des Marktes.