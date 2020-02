Wer darf bei ProSieben nicht schlafen?

TV-News

Am 14. März steigt bei ProSieben das neue TV-Live-Experiment mit Thore Schölermann. Seit Mittwoch sind nun die Teilnehmer bekannt.

Am 14. März steigt bei ProSieben die neue Samstagabend-Live-Show, in der sich übermüdete Promis diversen Aufgaben stellen. Thore Schölermann moderiert ab 20.15 Uhr. Am Mittwoch hat ProSieben nun die am Experiment teilnehmenden Promis verraten.Wayne Carpendale, David Odonkor, Paula Lambert, Candy Crash, Manuel Cortez und Simon Gosejohann mischen mit. Wer schafft es, die meisten Challenges für sich zu entscheiden? Schläft gar ein prominenter Spieler während einer Herausforderung live ein? Es gilt: Hier gewinnt, wer am längsten wach ist.Als Schlafexperte ist wie schon bekannt war, Prof. Dr. med. Ingo Fietze zur Seite.