Ding, ding, ding: «Creed» geht in Runde drei

Kino-News

Das Boxdrama erhält einen dritten Teil: Für das Drehbuch zu «Creed III» wurde ein Newcomer angeheuert.

Mit den-Spin-offs der «Rocky»-Saga hat MGM einen Treffer gelandet: Der erste Teil erhielt gemeinhin sehr gute Kritiken und fuhr bei einem Budget von 35 Millionen Dollar global 173,57 Millionen Dollar ein. «Creed II» sorgte zwar für etwas weniger Rummel in der Filmpresse, jedoch fuhr die 50-Millionen-Dollar-Produktion weltweit über 212 Millionen Dollar an den Kinokassen ein und war somit ebenfalls sehr einträglich. Nun stellt MGM die Weichen für eine dritte Runde «Creed».Als Drehbuchautor fürwurde laut 'The Hollywood Reporter' Newcomer Zach Baylin angeheuert, dessen erster Film noch in die Kinos kommen muss: Baylin verfasste das Drehbuch zum kommenden Drama «King Richard», in dem Will Smith den Vater der Tennis-Superstars Venus und Serena Williams verkörpert. Das Drehbuch zu «King Richard» war in Hollywood sehr beliebt und löste einen Bieterkrieg zwischen Studios aus.Zu den kommenden MGM-Produktionen gehören «Keine Zeit zu sterben» (der gemeinsam mit Universal und Eon Productions produzierte, fünfte «James Bond»-Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle), ein «Natürlich blond»-Sequel, ein Remake des Kult-Horrorfilms «Candyman» und ein neuer «Tomb Raider»-Film mit Alicia Vikander in der Hauptrolle.