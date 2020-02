Verluste für weitere «Endlich Klartext»-Ausgabe

Quotennews

Auch die zuvor gesendete «Armutskarte Deutschland» hatte Probleme.

Schwerer Dienstagabend für den Münchner Privatsender RTLZWEI: Sowohl das 20.15-Uhr-Formatals auchhatten Quotenprobleme. Das politische Format «Endlich Klartext» etwa fiel ab 22.15 Uhr auf schwache 2,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Das waren 1,2 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Die Gesamt-Reichweite minimierte sich nur leicht; von 0,47 auf 0,43 Millionen.Auch «Hartz Rot Gold» lieferte auf dem eigentlich stark laufenden Sendeplatz am Dienstagabend eine unterdurchschnittliche Performance ab. Die Marktanteile in der Zielgruppe lagen bei 4,8 Prozent. Auch hier gingen binnen sieben Tagen 1,2 Prozentpunkte verloren. Die Reichweite sank von 0,87 auf noch rund 0,74 Millionen Zuschauer insgesamt.Quotenstar am Vorabend war derweil, das ab kurz nach 18 Uhr auf gute 7,4 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten kam. Schwächer schnitt hingegen die nachfolgende Daily-Soapab; hier reichte es gerade einmal für 5,4 Prozent.