«Stateless»: Netflix sichert sich Flüchtlingsdrama mit Cate Blanchett

Der Video-on-Demand-Dienst hat sich die weltweiten Rechte an der australischen Miniserie gesichert.

Die Serierund um ein Immigrationslager hat eine Streamingheimat gefunden: Wie 'The Hollywood Reporter' vermeldet, wird die Serie von und mit Cate Blanchett bei Netflix unterkommen. Die australische Produktion aus dem Hause NBCUniversal wird in ihrem Heimatland am 1. März auf ABC TV gezeigt, außerhalb Australiens soll «Stateless» im weiteren Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Das Format wurde von Blanchett, Elise McCredie und Belinda Chayko verfasst und handelt von vier Menschen, die in einem Immigrationslager in der australischen Wüste landen – eine Flugbegleiterin, ein politisch verfolgter Mann aus Afghanistan, ein junger Australier mit betrüblicher Karriere und ein Bürokrat, der in einen Skandal verwickelt ist.Zum Cast gehören neben Cate Blanchett auch Phoenix Raei, Maria Angelico, Fayssal Bazzi, Kate Box, Syd Brisbane, Dominic West und Jai Courtney sowie Yvonne Strahovski. Die sechsteilige Serie wurde von Dirty Films, Matchbox Pictures und Screen Australia produziert und bereits im Rahmen der Berlinale gezeigt.Blanchett, McCredie und Ayres kommentieren den Verkauf des Formats an Netflix: "«Stateless» war seit vielen Jahren ein Herzensprojekt und wir könnten kaum glücklicher sein, mit Netflix eine internationale Zuschauerschaft zu erreichen. Die Themen aus der Serie haben eine Allgemeingültigkeit, wurden aber oft unter den Deckmantel des Schweigens gehüllt oder durch Angst und Fehlinformation verschleiert. Unsere Hoffnung ist, dass «Stateless» eine weltweite Unterhaltung über unsere Grenzsysteme generiert und wie unsere Menschlichkeit davon berührt wurde."