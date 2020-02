Im April beginnt ein neues Schuljahr für Luke Mockridge

TV-News

In Sat.1 quizzen bald wieder Schulkinder und Promis gegeneinander: «Luke! Die Schule und ich» meldet sich zurück.

Luke Mockridge erobert sich in einigen Wochen wieder den Fun-Freitag von Sat.1: Wie Sat.1 bekannt gibt, geht Mitte April eine neue Staffel vonan den Start. Die von Luke Mockridge moderierte Quizshow, in der Schulkinder und Promis zum Wissenswettkampf antreten, meldet sich am Freitag, den 17. April 2020 zurück. Das Format behält den ihm angestammten Programmplatz um 20.15 Uhr – angesichts der Quoten, die «Luke! Die Schule und ich» einfährt, dürfte das nicht überraschen.Die Staffel aus dem Jahr 2019 kam in der Zielgruppe auf bis zu sehr tolle 12,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Selbst die am wenigsten gefragte Ausgabe war ein Erfolg: Der Staffelauftakt am 26. April brachte es auf sehr gute 9,5 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Die Sehbeteiligung beim Gesamtpublikum schwankte 2019 zwischen mäßigen 5,0 und akzeptablen 6,1 Prozent Marktanteil.Mockridge produziert «Luke! Die Schule und ich» über seine TV-Schmiede Lucky Pics. Den 20.15-Uhr-Slot am Freitagabend belegt ab dem 13. März aber erst einmal die Musikshow «United Voices» mit Sarah Lombardi und Jochen Schropp ( mehr dazu ).