«United Voices» in Sat.1: Lombardi und Schropp laden ab März zum Fanduell

TV-News

Mitte März geht es los: Sarah Lombardi und Jochen Schropp führen durch «Das größte Fanduell der Welt».

„ Nach allen tollen Erfahrungen, die ich bisher im TV sammeln durfte, freue ich mich jetzt wirklich sehr, bei «United Voices» meinen Einstand als Moderatorin einer großen Prime-Time-Show feiern zu dürfen. Und einen besseren Moderationspartner als den wundervollen Jochen Schropp hätte ich mir nicht wünschen können. Das wird großartig. ” Sarah Lombardi

Die bereits 2019 angekündigte Sat.1-Musikshow «United Voices» hat einen ziemlich hochtrabenden Untertitel. Der komplette Name des Formats lautet nämlich. Ob das zu viel versprochen ist oder nicht, wissen wir noch nicht. Doch dafür ist nun bekannt, ab wann sich zeigen wird, wie groß dieses Fanduell denn wirklich ist: Wie Sat.1 mitteilt, wird die Show am 13. März 2020 starten. Der Privatsender wird «United Voices» dann immer freitags zur besten Sendezeit ausstrahlen.Sat.1-Mehrzweckwaffe Jochen Schropp moderiert die Show gemeinsam mit der ehemaligen «DSDS»-Kandidatin Sarah Lombard. Zusammen gehen die Beiden in der Sendung der Frage nach, welche Künstler die besten Fans haben: Welche Anhänger verwandeln sich zum gigantischen Chor, liefern den kreativsten Auftritt und begeistern die Zuschauer? Und wie reagieren die Musiker auf die einzigartigen Performances mit ihren Fans? TresorTV übernimmt die Produktion der Show.Die Gewinner werden vom Studiopublikum bestimmt. An der Staffel nehmen unter anderem The BossHoss, Angelo Kelly, Sasha (der ja neuerdings ein RTL-Sendergesicht ist) und Sido teil, sowie natürlich deren jeweiligen Fans. Laut Senderangaben stellen sich bis zu 300 Fans hinter ihre Lieblinge.