«Terra X»: Antartis-Folge dreht gewaltig auf

Quotennews

Nach der Dokureihe punktete für das ZDF auch «Katie Fforde: Ein Haus am Meer».

Mega-Reichweiten für das ZDF am Sonntagvorabend. Die ab 19.30 Uhr gesendete Dokureihemit Dirk Steffens, die sich diesmal mit der Antartis befasste, holte die beste Reichweite seit Februar 2019. Im Schnitt schauten 5,39 Millionen Menschen ab drei Jahren. Dies bescherte dem Format tolle 16,8 Prozent Marktanteil. Zuletzt kam die Sendung im Februar 2019 zwei Mal auf bessere Werte, damals wurden Reichweiten in Höhe von rund 5,6 sowie knapp sechs Millionen Zuschauern festgestellt. Zurück aber zur aktuellen Antartis-Ausgabe, die auch bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gut ankam. Dort wurden 9,3 Prozent Marktanteil ermittelt, die Quote lag somit ebenfalls weit über der Sendernorm. 0,81 Millionen Menschen dieses Alters schauten zu.Mit 5,49 Millionen Zuschauern war direkt im Anschluss der Herzkino-Filmebenfalls richtig gefragt. Die 90 Minuten lange Produktion gelangte im Gesamtmarkt auf beeindruckende 15,8 Prozent Marktanteil und bewegte sich auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit sieben Prozent im absolut grünen Bereich. Schwächer lief es für das Zweite letztlich erst ab 22.20 Uhr, als der Krimibei den Jungen sogar auf 2,8 Prozent stürzte und insgesamt 9,2 Prozent (1,84 Millionen) zum Einschalten bewegte.Ähnlich schwach lief nachmittags auch «planet e.: Artenschutz extrem - Erhalt um jeden Preis?» um 14.40 Uhr. Eine Million Menschen schauten zu und sorgten für 5,4 Prozent insgesamt sowie 2,3 Prozent Marktanteil. Auch wenn die Quoten nicht passten; als öffentlich-rechtlicher Sender muss das ZDF letztlich solchen Sendungen auch einen Platz geben.