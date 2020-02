Marvel-Film bei VOX sticht Sat.1-Komödie aus

Quotennews

Mit «The Return of the First Avenger» erlebte VOX einen sehr starken Donnerstagabend. «Wir sind die Millers» blieb in Sat.1 auf dem Durchschnitt.

Mit dem Actionprogramm bei VOX waren an diesem Donnerstagabend beinahe zweistellige Marktanteile drin. So sicherte sich «Captain Americas» zweites Abenteuer zur besten Sendezeit ausgezeichnete 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalteten für1,36 Millionen Zuschauer ein, wovon 0,69 Millionen aus dem werberelevanten Publikum stammten. So durfte sich VOX auch bei den Zusehern ab drei Jahren über gute fünf Prozent Sehbeteiligung freuen. Im Anschluss hörten die starken Zahlen nicht auf. Denn auchergatterte mit insgesamt 0,73 Millionen Zuschauern noch überragende Werte. Ab 23 Uhr sorgten 0,28 Millionen klassisch Umworbene für grandiose 9,3 Prozent Marktanteil. Die Gesamtbeteiligung stieg auf 6,8 Prozent an. Ein sehr starker Abend für VOX in de zweiten Reihe.Der Abend war sogar so stark, dass man sowohl bei Jung als auch bei Alt mehr Zuschauer als die Filme in Sat.1 anzog. Fürschalteten dort nur 1,18 Millionen Zuschauer ein, die insgesamt nur auf maue 4,1 Prozent Marktanteil sorgten. Mit 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam die Komödie zumindest ungefähr auf den Senderschnitt und holte acht Prozent des werberelevanten Marktes.Die Wiederholung vonreihte sich danach nahtlos an das Lead-In an und blieb mit 8,5 Prozent ebenfalls im Durchschnitt. Ab 22.25 Uhr waren für den dritten Teil der Tennie-Reihe noch 0,53 Millionen Zuseher ab drei Jahren dabei. Weshalb der Spielfilm mit 3,6 Prozent beim Gesamtpublikum ebenfalls blass blieb.