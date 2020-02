«Der Bachelor» geht erholt in die heiße Phase

Quotennews

Das kurze Tief vor 15 Tagen ist spätestens jetzt vergessen. Die Kuppelsendung hält sich erneut über 15 Prozent Marktanteil (14-49).

Zwei Wochen vor dem großen Finale hatendlich seine Top-3-Kandidatinnen gefunden. Die Homedates bescherten RTL am Mittwochabend sehr gute 15,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Vergleich zur Vorwoche ging es um zarte 0,1 Prozentpunkte bergauf. Nach kurzeitig nur 12,3 Prozent Sehbeteiligung hat sich die aktuelle Staffel nach zwei soliden Ergebnissen kurz vor dem Endspurt wieder gefangen. 1,35 Millionen werberelevante Zuschauer sahen wie Sebastian Preuss überraschenderweise Favoritin Leah, mit der er schon des Öfteren intime Momente genießen durfte, 14 Tage vor dem großen Finale nach Hause schickte.Insgesamt erreichte «Der Bachelor» genauso wie in der Vorwoche solide 7,4 Prozent Sehbeteiligung. Während die Kuppelshow in der klassischen Zielgruppe Woche für Woche Bestwerte am Mittwochabend liefert, bleibt sie beim älteren Publikum weiter ausbaufähig. Ab 20.15 Uhr schalteten dieses Mal 2,23 Millionen Zuseher ab drei Jahren ein. Im Anschluss hielt sichmit 8,1 Prozent insgesamt und 13,0 Prozent bei den Jungen in etwa auf Senderschnitt. Insgesamt 1,47 Millionen Zuschauer blieben für das Magazin dran, davon 0,67 Millionen aus dem jungen Publikum.Schwestersender RTLZWEI erlebte mit denmal wieder einen erfolgreichen Abend. Die Großfamilie lockte zur besten Sendezeit 0,62 Millionen klassisch Umworbene an und ergatterte starke 7,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt erfreute sich die neue Folge aus dem Leben der «Wollnys» an 1.08 Millionen Zuschauern und guten 3,5 Prozent Sehbeteiligung.kam im Anschluss noch auf solide 5,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil.fiel danach mit 3,7 Prozent etwas ab, eheden Abend mit 5,4 Prozent zufriedenstellend beendete.