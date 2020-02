Nach der Tele München Gruppe: Kloiber gründet eine neue Medienfirma

Wirtschaft

Der Fokus von Night Train Media soll auf europäischen Film- und Serienprojekten liegen.

Die einstige Tele München Gruppe liegt nun in Händen von Fred Kogels Leonine, Herbert L. Kloiber hat derweil ein neues Medienunternehmen gegründet, wie er am Donnerstagmorgen bekannt gab: Night Train Media. Die Firma werde sich als Koproduzent, Kofinanzierungspartner und Vertriebsexperte bei ausgewählten fiktionalen Projekten engagieren und den Fokus auf europäische Film- und Serienproduktionen legen, heißt es.„Ich freue mich mit Night Train Media ein neues, zukunftsweisendes Kapitel meiner unternehmerischen Tätigkeit aufschlagen zu können. Nach ausgiebiger Erfahrung als Executive Producer außerordentlicher Serienprojekte, wie «Der Name der Rose», «Professionals», «Hidden» oder «Himmelstal», sowie durch die erfolgreiche operative Leitung des vormaligen Weltvertriebes TMI, sind für Night Train Media beste Voraussetzungen geschaffen, um in Zeiten des medialen Umbruchs optimal positioniert zu sein", sagt Kloiber.Positionen will man sich als erfahrener und flexibler Partner, der sowohl in die Entwicklung vielversprechender Stoffe investiert, aber auch als Finanzierungspartner, Koproduzent und Vertriebsstratege agiert. Erste konkrete Projekte werden demnächst bekannt gegeben.