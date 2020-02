Noch bleibt der Quotenboom bei «Big Brother» aus

Quotenmeter.FM

Sat.1 hat nach zahlreichen «Promi Big Brother» erstmals die ursprüngliche Variante ins Programm genommen. Noch zünden die Einschaltquoten nicht, aber wieso eigentlich?

Seit Montag, den 10. Februar 2020, strahlt Sat.1 die 13. Staffel von «Big Brother» aus. Mit einer fast dreieinhalbstündigen Show lockte der Münchener Fernsehsender 1,60 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an und sicherte sich bei den 14- bis 49-Jährigen 11,0 Prozent Marktanteil. Doch schon mit der ersten Tageszusammenfassung rutschte die junge Reichweite von 0,81 Millionen ab, bislang erzielte Sat.1 Werte zwischen 0,42 und 49 Millionen Zuschauer.Beim Gesamtpublikum verbucht die Sat.1-Show «Big Brother» am Vorabend zwischen 0,85 und 1,04 Millionen Zuschauer. Unklar ist allerdings, wie viele Zuschauer die Reality-Show on Demand oder auf dem Second-Screen nutzen. Sat.1 mag zwar im Fernsehen um Zuschauer buhlen, aber kann man mit den Quoten überhaupt von einem derzeitigen Misserfolg sprechen? Außerdem verzeichnete «Genial daneben – Das Quiz», das bis Mitte Februar am Vorabend um 19.00 Uhr lief, noch schlechtere Werte.Bei Quotenmeter.FM sprechen zwei «Big Brother»-Experten mit Fabian Riedner über die aktuelle Staffel. Dieses Mal sind Quotenmeter-Chefredakteur Manuel Weis und Alex vom Big Brother Radio zu Gast. In einem Dreier-Gespräch will Quotenmeter in Audio-Form ergründen, warum der große Erfolg bislang ausblieb.