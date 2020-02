«Vier Hochzeiten und ein Todesfall» in Serie: VOX legt im März los

TV-News

Die US-Serie auf Basis des beliebten britischen Kinofilms feiert Mitte März ihre deutsche Free-TV-Premiere.

Die ausführenden Produzenten der Serie Charles McDougall

Tristram Shapeero

Charlie Grandy

Howard Klein

Jonathan Prince

Matt Warburton

Tracey Wigfield

Mindy Kaling

Richard Curtis

Rund ein halbes Jahr, nachdem VOX bekannt gegeben hat, die US-Seriezu zeigen, reicht der Privatsender aus Köln nun auch den konkreten Sendetermin nach. Die Serienversion der erfolgreichen britischen Kino-Romantikkomödie wurde in den USA für Hulu produziert und wird hierzulande bei VOX ab Mitte März ihre Free-TV-Premiere feiern. Die Ausstrahlung erfolgt ab dem 18. März immer mittwochs ab 20.15 Uhr, und zwar in Doppelfolgen. Bei TV Now wird die gesamte Serie schon ab dem 1. März 2020 abrufbar sein.Die Produktion aus den Häusern MGM Television und Universal Television geht es um die vier Freunde Maya (Nathalie Emmanuel), Craig (Brandon Mychal Smith), Ainsley (Rebecca Rittenhouse) und Duffy (John Reynolds). Als sie nach Jahren bei der Hochzeitsfeier von Ainsley wieder aufeinandertreffen, ist das der Auftakt für ein turbulentes Jahr voller Liebeskummer und überraschender Liebesschwüre: Denn schon am Traualtar läuft nicht alles wie geplant und wirbelt damit das Leben der vier Freunde völlig durcheinander. Beziehungen entstehen und zerbrechen, Lovestorys beginnen und enden und machen schließlich auch vor politischen Skandalen nicht Halt – und am Ende warten natürlich: vier Hochzeiten und ein Todesfall.Das Drehbuch stammt von der mehrfach Emmy nominierten Mindy Kaling ( «Late Night» , «The Mindy Project») und von Emmy-Gewinner Matt Warburton («Die Simpsons», «The Mindy Project»). Tracey Wigfield («30 Rock») fungierte als Showrunnerin. Die Miniserie umfasst zehn Folgen. Andie MacDowell, die im Original mitspielte, hat in der Serie eine Gastrolle.