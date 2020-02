Aufatmen, ProSieben: «Schlag den Besten» setzt seinen Aufwärtstrend fort

Quotennews

«Schlag den Besten» rettet sich in der Zielgruppe zum ersten Mal in dieser Staffel auf ein solides Ergebnis.

Alsam 28. Januar zurückkehrte, lief es für die Stefan-Raab-Produktion enttäuschend: Nur maue 3,3 Prozent Marktanteil insgesamt und 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe wurden gemessen. Eine Woche später sank das Format auf magere 3,0 Prozent Marktanteil bei allen sowie auf miese 5,5 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Doch vergangene Woche kam es zur Quotenwende: 4,5 Prozent insgesamt bedeuteten ein solides Ergebnis, bei den 14- bis 49-Jährigen waren wenigstens mäßige 8,3 Prozent drin.Diese Woche rettete sichdann bei den Umworbenen endlich auf den Senderschnitt: 0,80 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten diesen Dienstagabend solide 10,0 Prozent Marktanteil. Alles in allem waren 1,28 Millionen Fernsehende mit von der Partie, damit standen noch einmal 4,5 Prozent Marktanteil insgesamt auf der Rechnung. Vergangene Woche lag die Reichweite bei alles in allem 1,20 Millionen Showfans.Eine Wiederholung vonkam diesen Dienstag ab 22.55 Uhr noch auf 0,40 Millionen Fernsehende, darunter befanden sich 0,29 Millionen Werberelevante. Mit 3,9 Prozent Marktanteil lief es insgesamt mäßig für den Rerun, bei den Umworbenen schnitt die Show mit 9,4 Prozent Marktanteil akzeptabel ab.