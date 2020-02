«Lincoln Rhyme» tritt auf der Stelle

US-Quoten

NBCs neue Krimiserie bewegt sich weiterhin nicht vom Fleck, für «Dateline» lief es danach besser.

Erklärung Rating In den USA wird die Einschaltquote auf zwei verschiedene Arten angegeben, wobei der Wert "Share" vergleichbar mit dem deutschen Marktanteil ist. Der Wert "Rating" gibt ebenfalls einen Prozentsatz an, allerdings ist die Bezugsmenge alle Haushalte, die die Möglichkeit haben das Programm zu verfolgen, egal ob das Empfangsgerät eingeschalten ist. Ein Rating von beispielsweise 1,0 sagt aus, dass 1% der 120,6 Millionen Fernseh-Haushalte in den USA das Programm verfolgt haben.

Die Jagd nach dem Serienkiller namens Bone Collector stößt weiterhin auf verhaltendes Interesse: NBC ist mit der Krimiserieerneut nicht über maue 0,4 Prozent beim Zielgruppen-Rating hinausgekommen. Seit dem Auftakt im Januar mit 0,6 Prozent lief es nicht mehr besser. 3,50 Millionen Menschen ab zwei Jahren sahen am Freitag ab 20 Uhr zu, das waren nur geringfügig weniger als vor einer Woche. Immerhin: Diesteigerte sich ab 21 Uhr auf durchschnittlich 0,6 Prozent bei den Umworbenen, auf 4,17 Millionen kletterte die Reichweite.Mit 0,7 Prozent wurden CBS und FOX Marktführer beim jungen Publikum.kam auf dieses Ergebnis bei FOX, verschlechterte sich damit um 0,1 Prozentpunkte binnen Wochenfrist. Bei CBS wurden die 0,7 Prozent gemessen für(5,81 Millionen),(6,88 Millionen) sowie(7,45 Millionen).Bei ABC überzeugte das alljährlichenur 2,74 Millionen Zuschauer, als Zielgruppen-Rating kamen aber solide 0,5 Prozent zustande.rutschte anschließend auf 0,4 Prozent bei den Werberelevanten.