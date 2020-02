Neue Kuppelshow mit Bettina Tietjen beim NDR

TV-News

Die Bewerbungen laufen schon: Alle über 40-jährigen Singles aus Norddeutschland sind gefragt.

Wie das Medienmagazinberichtet, arbeitet der Sender NDR an einer neuen Kuppelshow, die ab Herbst ausgestrahlt werden soll. Die Fernsehmoderatorin Bettina Tietjen moderiert die Show, für die zunächst fünf Folgen geplant sind. Egal ob männlich, weiblich oder divers – alle Singles über 40 Jahre, die in Norddeutschland wohnen, können sich ab sofort bewerben.In jeder der Folgen steht dann eine Person im Mittelpunkt, die aufgrund wissenschaftlicher Methoden zu drei Verabredungen eingeladen wird. Auf diesem Weg, der bestenfalls zur großen Liebe führt, begleitet Bettina Tietjen die Singles.Weder ein genauer Ausstrahlungstermin noch ein genauer Titel stehen bereits für die Kuppelshow fest. Bekannt ist allerdings, dass die norddeutsche Produktion von Cineteam Hannover durchgeführt wird und einen Sendeplatz beim NDR erhält. An Bewerbern für die fünf Folgen sollte es auch nicht mangeln, denn laut einer Studie ist rund ein Drittel der über 40-jährigen Deutschen Single und sehnt sich nach einem Partner oder einer Partnerin.