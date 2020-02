«Schlag den Besten» erholt sich mit 2020er-Bestwert

Quotennews

Nach dem miesen Ergebnis der Vorwoche, sicherte sich die Show immerhin das beste Resultat 2020.

Zeitgleich gegen «DSDS» und den DFB-Pokal anzutreten war für die ProSieben-Show in der vergangenen Woche einfach zu viel des Guten. Mit der starken Konkurrenz ergattertenur magere 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. In dieser Woche waren die Einschaltquoten zwar immer noch etwas vom Senderschnitt entfernt, aber immerhin keine Vollkatastrophe wie in der Vorwoche mehr. Von bisher drei Ausgaben im neuen Jahr fuhr die Show an diesem Dienstag sogar die bisher besten Zahlen ein. So verbesserte sich «Schlag den Besten» um satte 28 Prozentpunkte auf akzeptable 8,3 Prozent Zielgruppen-Marktanteil, was allerdings auch bitter nötig war. Beim Gesamtpublikum kletterte Elton mit seinen beiden Kandidaten erstmals 2020 auf den Senderschnitt und erfreute sich an 1,20 Millionen Zuschauern und 4,5 Prozent Sehbeteiligung.Im Anschluss setzte ProSieben mal wieder auf einen Wiederholung von. Diese schlug sich zu später Stunde ab 23.15 Uhr solide aber wenig berauschend. Nach dem leicht erholten Lead-In sicherte sich die alte Ausgabe durschnittliche 9,4 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum. Insgesamt blieben 0,33 Millionen Zuschauer dran, wovon 0,24 Millionen aus dem jungen Publikum stammten. Der Gesamtmarktanteil betrug 4,0 Prozent.Wesentlich besser lief es da bei den Kollegen von Sat.1 . Diese setzten am Abend aufund hatten damit vor allem zu Beginn Erfolg. Die US-Krimi-Serie sorgte in Sat.1 für eine sehr gute Sehbeteiligung von 8,0 Prozent. Insgesamt 2,48 Millionen Zuschauer interessierten sich für die neue Folge. In der klassischen Zielgruppe sicherte sich die Reihe ebenfalls hervorragende 11,1 Prozent Marktanteil mit 0,98 Millionen jungen Zusehern.kam im Anschluss noch auf sehr gute 10,3 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Zu später Stunde blieb selbstmit 8,4 Prozent über dem Senderschnitt.