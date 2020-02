Primetime-Check

Wie schlug sich der «Brennpunkt» im Ersten zum AKK-Aus? Wie stark startete «Big Brother»?

Die meisten Zuschauer an diesem Abend versammelte das ZDF mit. Insgesamt 6,89 Millionen Zuschauer begeisterten sich für den Krimi. Der 90-Minüter bescherte dem Zweiten bärenstarke 21,7 Prozent Gesamtmarktanteil und sehr gute 10,4 Prozent bei den Jungen. Im Anschluss sorgte dasmit 4,04 Millionen Wissbegehrten für solide 14,7 Prozent insgesamt und noch gute 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.enttäuschte zu später Stunde mit nur noch 1,31 Millionen Zuschauern und mageren 6,3 Prozent bei den Zuschauern ab drei Jahren sowie mauen 2,8 Prozent beim jungen Publikum. Derim Ersten zum Trubel in der CDU sorgte ab 20.15 Uhr führ 4,22 Millionen Zuseher und 13,0 Prozent Gesamtmarktanteil. Bei den Jungen war die Sondersendung mit 9,4 Prozent deutlich gefragter als insgesamt. Direkt im Anschluss meldete sichmit soliden 10,5 Prozent insgesamt und guten 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Diehielten sich mit 10,7 und 7,2 Prozent bei ähnlich guten Marktanteilen. Die Gesamtreichweiten fielen im Anschluss an den Brennpunkt auf 3,35 und später 3,11 Millionen.kam zu später Stunde auf sehr starke 15,2 Prozent Sehbeteiligung mit insgesamt 2,72 Millionen Zusehern.Fernab der Öffentlich-Rechtlichen startetemit 11,0 Prozent Marktanteil und 0,81 Millionen Zuschauern bei den 14- bis 49-Jährigen durchaus erfolgreich, auch wenn es nicht für den Zielgruppensieg reichte. Den sicherte sich nämlich RTL mit einer neuen Ausgabe. Günther Jauch sorgte mit seiner Quizshow für 1,07 Millionen klassisch Umworbene und 12,3 Prozent Martkanteil. Vor allem beim Gesamtpublikum war er mit 3,95 Millionen Zusehern und 12,8 Prozent mal wieder sehr gefragt. Im Anschluss lief es fürmit 13,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil sogar noch besser. Auch ProSieben hatte miteinen guten Abend erwischt. Die neue Folge ergatterte starke 11,9 Prozent beim werberelevanten Publikum und begeisterte 1,10 Millionen Umworbene. Eine alte Episode kam im Anschluss noch auf solide 9,9 Prozent und die Nerds vonwussten danach mit Marktanteilen zwischen 8,0 und 12,4 Prozent zu überzeugen.RTLZWEI erreichte mitin Doppelfolge gute 5,7 und 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Diekamen im Anschluss nur noch auf solide 4,8 Prozent. Die Reichweite sank über den Abend hinweg von 0,52 auf 0,22 Millionen junge Zuschauer. VOX generierte mit der zweiten Folge vondurchschnittliche 7,1 Prozent Zielgruppen-Sehbeteiligung mit 0,61 Millionen klassisch Umworbenen. Danach kamnur noch auf maue 4,2 Prozent und 0,21 Millionen jungen Zuseher. Kabel Eins fuhr mitsolide 5,6 Prozent Marktanteil bei 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährigen ein.