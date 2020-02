«Laura & Der Wendler» tollen auch bei RTL

TV-News

Der Schlagersänger und seine junge Freundin sind nicht nur bei TV Now «total verliebt in Amerika».

So stand es wohl zu erwarten: Die kürzlich für TV Now angekündigte Dokusoapbleibt nicht allein in der Welt des Streamings beheimatet. Wie RTL jetzt bekannt gibt, wird die Sendung über den 47-jährigen Schlagerstar Michael "Der Wendler" Wendler und seine 19-jährige Freundin Laura Müller auch im linearen Fernsehen landen. Der Privatsender zeigt das Format ab Ende Februar immer auch in der Nacht von Freitag auf Samstag. Los geht es in der Nacht vom 28. auf den 29. Februar 2020 um 0.30 Uhr, also direkt nach demBei TV Now geht es mit «Laura & Der Wendler» schon am 21. Februar 2020 los. Die Sendung zeigt unter anderem Laura Müllers 'Playboy'-Shooting, außerdem verfolgt das Format Laura Müller bei ihrem Einsatz bei «Let's Dance». Angekündigt sind sechs Folgen, die unter anderem zeigen, wie sich das Pärchen in Amerika ein neues Liebesnest baut und Michael Wendler ein Haus für seine Laura kauft, das nun nach ihren Wünschen umgebaut werden soll.Der Wendler gewann 2015 den Ballermann-Award als bester Pop-Schlager-Act, zudem gewann er zwei Mal den smago! Award, nämlich 2012 in der Sparte "Erfolgreichster Popschlager-Star des Jahres" und 2014 in der Kategorie "Medienstar des Jahres". Seinen größten Plattenerfolg hatte er 2008 mit "Unbesiegt", das in Deutschland und Österreich Gold-Status erreicht hat. Laura Müller betreibt einen Instagram-Account mit über 400.000 Abonnenten.