Programmänderungen: Das Erste reagiert auf Kramp-Karrenbauers Aufgabe der Kanzlerkandidatur

Frank Plasberg kehrt nun ein paar Stunden früher und mit einem anderen Thema zu «Hart aber fair» zurück.

Die politische Woche in Deutschland hat mit einer großen Meldung begonnen: Annegret Kramp-Karrenbauer gibt die Kanzlerkandidatur auf. Für die CDU sind also viele Fragen offen: Wer folgt an die Parteispitze und wie lange kann Angela Merkel noch Kanzlerin bleiben? Mit diesen Themen wird sich nunbefassen. Die Talkshow, bei der nun nach krankheitsbedingter Pause Frank Plasberg wieder die Moderation übernimmt, verwirft anlässlich der Newslage ihr Thema und stellt stattdessen folgende Fragen: Wie tief geht die Spaltung der CDU? Und wie hält es die Union in Zukunft mit der AfD?Nicht nur das Thema wird geändert, sondern auch die Uhrzeit: Eigentlich sollte «Hart aber fair» erst um 22.45 Uhr laufen. Nun aber geht die Sendung schon um 20.30 Uhr an den Start. Zuvor läuft ab 20.15 Uhr ein von Tina Hassel moderierterüber die Entwicklungen in der CDU. Nach «Hart aber fair» folgen die vorgezogenen. Die karnevalistische Preisverleihungbeginnt entgegen ursprünglicher Planung erst um 22 Uhr.Die Festsitzung des Aachener Karnevalsvereins inklusive Verleihung des titelgebenden Ordens zählt unter anderem Armin Laschet, Auma Obama, Jürgen Beckers, Guido Cantz, Ingo Appelt, Wilfried Scmickler, Julia Klöckner, Hastenraths Will, die 4 Amigos, die Tanztruppe Marga Render, Torben Klein, das AKV-Ballett und die 5linge zu den Gästen. Bei der Sendung handelt es sich um eine Aufzeichnung vom 8. Februar.