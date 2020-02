Quotennews

VOX‘ «Harte Hunde» steigern sich auf Staffel-Bestwert

Daniel Sallhoff von 09. Februar 2020, 09:22 Uhr

Auf eine zweistellige Quote ging es in der Zielgruppe hoch für das Tier-Format bei VOX. Auch «Hundkatzemaus» schnitt davor so gut wie länger nicht mehr ab.

Bisherige Quoten von «Harte Hunde» 2020 7,6 %

8,2 %

8,9 %

8,9 %

7,1 % Werte Zielgruppe 14-49 J. (jeweils samstags, 19.10 Uhr bei VOX) «Harte Hunde – Ralf Seeger greift ein» hat



Dennoch kann VOX hochzufrieden sein mit seiner Doku-Soap, auch beim Gesamtpublikum standen schließlich schöne 6,7 Prozent Marktanteil zu Buche. 1,71 Millionen Menschen ab drei Jahren waren zugegen. Im Vorfeld verbuchte «Hundkatzemaus» bereits sehr gute 10,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, der beste Wert für das Tiermagazin seit November.



Am Abend verließ «Das Bourne Vermächtnis» kam nicht über 6,0 Prozent Marktanteil hinaus, 1,16 Millionen Zuseher ab drei Jahren verfolgten den Actionfilm. Damit überholte man aber immerhin noch «Hot Fuzz – Verbrechen verboten» mit mauen 4,2 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten, «MacGyver» blieb bei Quoten in Höhe von 3,6 sowie 4,1 Prozent hängen. Erstmals in der seit Anfang des Jahres laufenden Staffel vonhat VOX damit eine zweistellige Zielgruppen-Quote erzielt: Runde 10,0 Prozent wurden am Samstagvorabend um 19.10 Uhr ausgewiesen, 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährige schauten zu. Bisher waren 0,60 Millionen junge Zuschauer der Rekord dieser Runde gewesen. Ein neuer Allzeit-Bestwert blieb aber aus: Mit 11,8 Prozent und 0,78 Millionen jungen Zusehern lief es im Januar 2019 schonmal besser.Dennoch kann VOX hochzufrieden sein mit seiner Doku-Soap, auch beim Gesamtpublikum standen schließlich schöne 6,7 Prozent Marktanteil zu Buche. 1,71 Millionen Menschen ab drei Jahren waren zugegen. Im Vorfeld verbuchtebereits sehr gute 10,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, der beste Wert für das Tiermagazin seit November.Am Abend verließ VOX das Quotenglück:kam nicht über 6,0 Prozent Marktanteil hinaus, 1,16 Millionen Zuseher ab drei Jahren verfolgten den Actionfilm. Damit überholte man aber immerhin noch RTLZWEI und Kabel Eins. Bei RTLZWEI flopptemit mauen 4,2 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten,blieb bei Quoten in Höhe von 3,6 sowie 4,1 Prozent hängen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

