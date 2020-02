Klappe gefallen: «SOKO Potsdam» ermittelt wieder

TV-News

Staffel drei der ZDF-Krimiserie wird die bislang längste in der «SOKO Potsdam»-Geschichte.

In Potsdam müssen sich Verbrecher wieder vorsehen: Dieist zurück im Dienst. Die noch vergleichsweise neue «SOKO»-Krimireihe geht nämlich in eine dritte Staffel, die ab sofort in Brandenburgs Landeshauptstadt entsteht. Nach der sechsteiligen Debütstaffel aus dem Jahr 2018 und der zehnteiligen zweiten Staffel stehen dieses Mal 13 Episoden auf dem Drehplan. Die Kommissarinnen Luna Kunath (Caroline Erikson) und Sophie Pohlmann (Katrin Jaehne) werden vom bewährten Team um Chef Henschel (Michael Lott), David (Omar El-Saeidi) und Christoph (Hendrik von Bültzingslöwen) sowie Spurensicherer Thomas (Yung Ngo) und Rechtsmediziner Werner (Bernd Stegemann) unterstützt.Das Autorenteam Richard Kropf, Hanno Hackfort und Bob Konrad, das die Serie von Anfang an begleitet, wird in der neuen Staffel durch Anne-Kathrin Mascher, Krystof Hybl, Stefan Rogall, Andreas Dirr, Arndt Stüwe, Katja Töner, Ragnhild Soerensen, Carmen Nascetti und Moritz Klausing ergänzt.Regie führen in Staffel drei Felix Ahrens, Lea Becker, Esti Amrami und Simon Ostermann. «SOKO Potsdam» wird produziert von Gerda Müller aus dem Hause Bantry Bay. Producer sind Lisa Keiner und Jochen Cremer. Gedreht wird bis Anfang Juli 2020 in Potsdam und Umgebung. Die Redaktion im ZDF haben Peter Jännert und Diana Kraus. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.