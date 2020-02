Programmänderung: Kabel Eins berichtet live aus einer Notaufnahme

TV-News

Das Experiment des Live-Factuals geht also weiter. Vergangenen Herbst hatte Kabel Eins schon live von einem Polizeieinsatz an der Grenze berichtet. Kommende Woche kommen die Bilder aus einer Klinik.

„ Wie angekündigt machen wir den nächsten Schritt im Live-Factual und betreten wieder TV-Neuland. ” Marc Rasmus, Senderchef von Kabel Eins

Am Donnerstag zeigt Kabel Eins die letzte Folge der quotenschwachen (zweiten) Staffel von- in der kommenden Woche steht beim Sender dann wieder ein Highlight an. Was in den Programmguidies bisher als «Abenteuer Leben Spezial» „getarnt“ war, entpuppt sich als zweite Factual-Live-Sendung. Mithatte der Münchner Sender Mitte September 2019 schon eine „Großkontrolle an der Grenze“ live übertragen; und damals passable 6,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen eingefahren. Dieses Konzept wird mitam 13. Februar 2020 ab 20.15 Uhr nun in eine Klinik verfrachtet.Die zweistündige Livesendung zeige den herausfordernden Alltag des medizinischen Personals hautnah. Moderator Tommy Scheel berichtet, wie auch schon von der Grenze, live. Aus welchem Klinikum wir senden werden, geben wir aus Sicherheitsgründen vorher nicht bekannt“, erklärt Susanne Stipp, Chefredakteurin Kabel Eins. „Der ungestörte Ablauf in der Notaufnahme hat natürlich Priorität – dafür treffen wir alle Maßnahmen.“Senderchef Marc Rasmus freut sich auf das Experiment: „Mit «Notaufnahme Live» bekräftigt Kabel Eins einmal mehr sein Versprechen für unmittelbare und ungefilterte Programminhalte, die direkt in der Lebenswirklichkeit der Menschen liegen. Das Thema Gesundheitsversorgung ist hoch aktuell und für uns alle relevant.“