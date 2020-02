Joyce Ilg übernimmt Nebenrolle in «Rote Rosen»

Vermischtes

Nun auch noch eine Daily-Novela. Joyce Ilg hat ein weiteres Projekt, welches voraussichtlich im April im Ersten ausgestrahlt wird.

Die Comedy-YouTuberin Joyce, bürgerlich Joyce Claudia Ilg, ist demnächst wieder im Fernsehen zu sehen. Demnach steht sie für Das Erste und deren Daily-Novelavor der Kamera. In der Serie spielt sie Sarah Buchstett. Ihre erste Folge (Folge 3116), sehen die Zuschauer voraussichtlich Ende April im Ersten. Die Dreharbeiten starten bereits am 2. März.Die 36-Jährige verkörpert in «Rote Rosen» die äußerst attraktive Architektin Sarah Buchstett, welche schon einmal vor längerer Zeit mit dem Unternehmer Henning Maiwald eine Affäre hatte. Auf diese Weise endeten einige ihrer Treffen sogar im Bett. Dabei waren die Beiden sich allerdings immer einig, dass sie nur etwas Lockeres haben möchten. Nun fährt Buchstett zu Maiwald nach Lüneburg, da sie ihm bei einem größeren Projekt helfen möchte. Dabei will die Architektin auch die damalige Affäre mit dem Unternehmer wieder zum Leben erwecken.Joyce Ilg war bereits mehrmals im Fernsehen zu sehen. So hatte die 36-Jährige unter anderem schon Auftritte in «Unter Uns», «Dahoam is dahoam», «Alarm für Cobra 11» und «Der Lehrer». Darüber hinaus machte sie bei «Kayas Woche» und «Luke – Die Woche und ich» mit. Zudem ist sie regelmäßig in verschiedenen Shows zu Gast und stand bereits für mehrere Filmproduktionen vor der Kamera. Doch das ist noch nicht alles. Ihren YouTube-Kanal „Joyce“, welcher bereits 1,27 Millionen Abonnenten hat, betreibt die 36-Jährige immer noch. Dort lädt sie im Schnitt ein Video pro Monat hoch.«Rote Rosen» wird täglich von Montag bis Freitag um 14.10 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Die Serie wird von dem Studio Hamburg Serienwirft im Auftrag der ARD für Das Erste produziert.