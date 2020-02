Knapp sieben Millionen sehen knappen Bayern-Sieg

Quotennews

Das Erste übertrug das Pokal-Spiel zwischen dem Rekordmeister und Hoffenheim live. Am Ende wurde es noch spannend. Im ZDF jubeln derweil die ‚blutigen Anfänger‘.

Wohl dem, der die Live-Partie zwischen Bayern München und Hoffenheim noch nicht zu Beginn der zweiten Halbzeit abschaltete. Obwohl die Münchner schon 4:1 führten, mussten sie am Ende noch zittern. Die TSG nämlich kam bis auf ein Tor noch heran. Im Ersten kam das Livespiel auf 6,90 Millionen Zuschauer und sicherte sich somit locker den Tagessieg. 1,87 Millionen gehörten davon zu den 14- bis 49-Jährigen. Die «Sportschau» punktete somit mit 23,6 Prozent Marktanteil insgesamt sowie mit 20,6 Prozent bei den Jungen.Mit 21,3 Prozent gesamt sowie 16,5 Prozent bei den Jungen war auch die lange Nachberichterstattung mit den Highlights der anderen Pokalpartien noch gefragt. Sie startete gegen 23 Uhr und kam insgesamt noch auf eine Reichweite in Höhe von 3,63 Millionen. Den langen Pokal-Abend schloss ab 23.35 Uhr dann derab, 1,44 Millionen Menschen blieben dran. In beiden relevanten Gruppen sicherte sich diese Sendung 11,9 Prozent Marktanteil.Das ZDF setzte derweil zur Mittwochs-Primetime auf eine Wiederholung des Krimis, die aber erst um 20.30 Uhr startete. 5,19 Millionen Menschen schauten zu – das war das zweitbeste Primetime-Ergebnis des Tages. Von den Programmverschiebungen profitierte auch Neuling. Die Vorabendserie lief ebenfalls später und somit auch länger. Entsprechend stiegen die Reichweiten: Die zweite Episode verbuchte mit nun 4,05 Millionen Fans ein Plus von 0,63 Millionen Fans. Die Quote im Gesamtmarkt verbesserte sich von 12,2 Prozent beim Debüt auf 13,7 Prozent nun in Woche zwei.