Warner Bros. und HBO Max starten Filmsparte

Vermischtes

Das neue Joint Venture soll künftig Filme für das kommende Streaming-Angebot produzieren.

Die Verantwortlichen von Warner Bros. Pictures und HBO Max gründen ein neues Filmlabel mit dem Namen Warner Max, das jährlich acht bis zehn Filme mit einem mittleren Budget für das neue WarnerMedia-Streamingangebot HBO Max herstellen soll. Die Umsetzung soll von ganz oben kommen: WarnerMedia-Chef John Stankey und die Präsidentin von Warner Bros. Entertainment, Ann Sarnoff, gründeten die Abteilung, mit der Synergieeffekte erzielt werden sollen.Die neue Marke soll sich neben DC Films, HBO Originals, New Line Cinema und Warner Animation Group etablieren. Bereits im Mai startet der Streamingdienst HBO Max, noch in diesem Jahr sollen die ersten Warner Max-Titel Premiere haben. Die Filme der neuen Firma sollen den Output an Kinoproduktionen von Warner Bros. und New Line Cinema nicht verkleinern.Warner Max wird vom Inhalte-Chef Kevin Reilly und Warner Bros. Pictures Group, Toby Emmerich, beaufsichtigt. „Von Anfang an haben wir mit Toby und Carolyn eine Strategie für die HBO Max-Originalfilme erarbeitet“, teilte Reilly mit. „Wir werden einen kooperativen und schlanken Prozess für Talente anbieten, eine Reihe von Qualitätsfilmen machen und eine Plattform für jeden von ihnen bieten, um kulturelle Impulse zu setzen.“