Wegen Fußball ausnahmsweise kein Zielgruppen-Sieg für «DSDS»

Quotennews

Durch die etwas stärkere Konkurrenz musste sich die Castingshow am Dienstagabend etwas nach unten orientieren - präsentierte sich insgesamt aber weiter stark.

Bei den 14- bis 49-Jährigen musste sicham Dienstagabend mit den bisher schlechtesten Zahlen der neuen Staffel zufrieden geben. Angesichts der Konkurrenz durch König Fußball sollte das für RTL allerdings überaus verkraftbar sein, da die Werte für die Castings weiterhin top sind. Im Privatfernsehen sicherte sich an diesem Abend wenig überraschend kein anderes Format bessere Einschaltquoten. So schalteten ab 20.15 Uhr wieder 3,08 Millionen Fans der Gesangsshow ein. Die Gesamtsehbeteiligung betrug starke 10,3 Prozent. In der klassischen Zielgruppe musste «DSDS» ordentlich Federn lassen, so fiel der Marktanteil im Vergleich zum Sonntag um 3,3 und im Vergleich zum vergangenen Dienstag sogar um 4,3 Prozentpunkte. So ergatterten Bohlen und Co. am Ende “nur” 14,9 Prozent Marktanteil.Der bisher schlechteste Wert bei den klassisch Umworbenen 2020 war bisher 17,3 Prozent aus Folge zwei. Mit 1,32 Millionen jungen Zuschauer unterbot man nun dieses Ergebnis. Ohne den DFB-Pokal als direkte Konkurrenz, der RTL den Titel für die höchste Sehbeteiligung beim jungen Publikum abluchste, sollten die Zahlen in der kommenden Woche allerdings wieder nach oben klettern. Im Anschluss an «DSDS» warallerdings nicht mehr ganz so erfolgreich unterwegs. Der Blick auf die Jurorin bescherte RTL nur leicht unterdurchschnittliche 7,9 Prozent insgesamt und 10,9 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Die Gesamtreichweite rutschte auf 1,42 Millionen ab, die Zuschauerzahl bei den Jungen auf 0,59 Millionen.Während «DSDS» bei RTL für Spitzenwerte sorgte, gab es auch Sat.1 zu Beginn der Primetime Grund zur Freude. Denngenerierte den Unterföhringern zunächst starke 7,3 Prozent Gesamtmarktanteil und ordentliche 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt 2,28 Millionen Zuschauer ließen sich die Krimi-Serie zunächst nicht entgehen. Je später der Abend wurde, desto mehr sanken die Zahlen für die US-Serien am Dienstag für Sat.1 in der Folge allerdings ab.