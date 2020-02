«Werner» fetzt mal wieder bei Nitro

Quotennews

Das hat schon wieder gekesselt: «Werner – Beinhart» holte am Dienstagabend erfreuliche Quoten für Nitro.

Die Brösel-Comicadaptionen rund um Suffkopf und Motorrad-Freak Werner kommen bei Nitro in ziemlicher Verlässlichkeit erfreulich an. Auch am Dienstag punkteten die animierten Geschichten: Ab 20.15 Uhr zeigte der Privatsender aus der RTL-Senderfamilie, was 0,24 Millionen Umworbene ansprach. Somit standen starke 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auf dem Zettel. Alles in allem schalteten 0,54 Millionen Menschen ein, somit kamen gute 1,8 Prozent Marktanteil zustande.Ab 21.55 Uhr ließ die Begleitdokujedoch nach. Nur 0,18 Millionen Fernsehende standen auf der Uhr, das glich gerade einmal miesen 0,8 Prozent Marktanteil insgesamt. Zirka 80.000 Werberelevante führten Nitro in der Zielgruppe derweil zu mauen 1,2 Prozent Marktanteil.Der Horrorfilmverbesserte sich ab 23.45 Uhr dann wieder: 0,15 Millionen Filmfans führten Nitro ab 23.45 Uhr zu soliden 1,7 Prozent Marktanteil. Rund 70.000 Werberelevante entsprachen derweil sehr starken 2,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Bei ProSieben floppten hingegen: Drei Folgen kamen ab 20.40 Uhr auf sehr miese 0,2 bis 0,3 Prozent Marktanteil bei allen sowie auf magere 0,7 bis 0,8 Prozent bei den Jüngeren.