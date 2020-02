Erfolgs-Musical «Hamilton» kommt ins Kino

Kino-News

Die Walt Disney Company hat 75 Millionen Dollar für die Rechte an einer «Hamilton»-Aufzeichnung bezahlt.

Die Musical-Sensationist mittlerweile fünf Jahre alt. In dieser Zeit wurde das mit elf Tony Awards, einem Pulitzer-Preis und einem Grammy Award prämierte Bühnenstück zu einem regelrechten Phänomen der US-Popkultur. Das Original Broadway Cast Album und ein vom Bühnenstück inspiriertes Album wurden zu Verkaufsschlagern und im Dezember 2017 lief eine Londoner Inszenierung des Stücks an, für dieses Jahr ist schlussendlich eine Adaption in Hamburg angekündigt. Über eine Filmadaption von «Hamilton» wurde nun schon jahrelang gemunkelt, ebenso über eine für's Kino entworfene Aufzeichnung des Theaterstücks. Und zumindest letztgenannter «Hamilton»-Film ist nun spruchreif: Eine «Hamilton»-Aufzeichnung mit dem Original-Ensemble der Broadway-Uraufführung wird im Oktober 2021 in die US-Kinos kommen.Als Verleih fungiert Disney. Der Unterhaltungskonzern hat laut 'Deadline Hollywood' für die weltweiten Vertriebsrechte 75 Millionen Dollar bezahlt und sich zudem zu einer globalen, breiten Kinoauswertung verpflichtet. Filmische Aufzeichnungen von Theaterstücken werden üblicherweise nur in limitierter Kopienzahl und in ausgewählten Märkten ins Kino gebracht.Der «Hamilton»-Film ist übrigens bereits im Kasten: Die Aufzeichnung erfolgte zwei Wochen, bevor der ursprüngliche Broadway-Cast von «Hamilton» seine letzte gemeinsame Performance hatte. Für den Film, inszeniert von Thomas Kail, dem Original-Regisseur des Broadway-Stücks, wurden drei Live-Performances aufgezeichnet, aus denen der 160-minütige Film geschnitten wird. Außerdem wurden vereinzelte Kameraeinstellungen zusätzlich ohne Theaterpublikum gefilmt.