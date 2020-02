Aus sechs werden fünf: Netflix beschließt Ende von «The Crown»

US-Fernsehen

Die letzte Königin ist aus «Harry Potter» bekannt.

Eigentlich wollte Netflix die Geschichte des englischen Königshauses in sechs Staffeln erzählen. Doch die Pläne haben sich geändert. Im vergangenen Herbst lief die dritte Staffel der gefeierten Serie an , die vierte Runde ist derzeit in Arbeit. Peter Morgan, kreativer Kopf hinter der Produktion, habe beim Schreiben gemerkt, dass die fünfte Staffel die perfekte Zeit sei, um die Geschichten zu beenden.Bekannt wurde auch, dass es planmäßig zur fünften Staffel noch einmal einen Tausch der Darstellerin von Queen Elizabeth II. geben wird. Seit Staffel drei ist Olivia Colman in dieser Rolle zu sehen, in der finalen Staffel ist Imelda Staunton als Oberhaupt des britischen Königshauses zu sehen. Entsprechende Gerüchte hat Netflix nun bestätigt. Staunton ist aus den «Harry Potter»-Filmen (als Dolores Umbridge) bekannt. Zu welchem Zeitpunkt «The Crown» endet, bleibt derweil aber offen.Bekannt ist eigentlich nur, dass es der Wunsch von Prince Harry ist, dass seine Geschichte nicht mehr erzählt wird. Prince Harry und seine Gemahlin Meghan Markle hatten sich kürzlich aus dem Kreis der Royals verabschiedet.