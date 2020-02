«Die Läusemutter»: Start, Folgen, Schauspieler im Cast, Interviews

Hintergrund

Serie der Woche: Sat.1 bekommt eine an einer Schule spielende neue Sitcom. Sie startet am Freitag.

Worum geht es in der Serie?

Wer macht mit?

Wie urteilt Quotenmeter.de?

Was sagt der Cast?

Ab Freitag hat Sat.1 einen neuen „Fun Freitag“. Dieser besteht aus einer neuen Mädels-Sitcom rund um Gründerinnen («Think Big!») und eine im Original aus den Niederlanden kommenden Schul-Sitcom namens. Sat.1 hat die Serie adaptiert.Die erste Staffel besteht aus zehn halbstündigen Episoden, die ab 7. Februar freitags um 21.20 und 21.50 Uhr in Sat.1 laufen. Kunden von Joyn Plus+ können alle Episoden jetzt schon streamen. Zudem hat Sat.1 bereits eine zweite Staffel produzieren lassen, für die es aber noch keinen Sendetermin gibt.Als die frisch geschiedene Hannah ihre Tochter zu ihrem ersten Tag an die neue Grundschule bringt, landet sie mitten im Sammelsurium von verschrobenen Lehrkräften, ureigenen Etiketten, mehr oder minder freiwilligen Elterndiensten und unzähligen WhatsApp-Gruppen. Kein Wunder, dass ihr als 'Neue' gleich eine besondere Aufgabe übertragen wird: Sie soll alle Kinder nach den Ferien auf Läuse untersuchen.Pina Kühr ist als Hannah zu sehenAlexander Schubert spielt Rektor Anton P. ImmelmannAntje Widdra ist Anke KnappPetra Nadolny ist DorisMichael Kessler ist StefanAls neuer Hausmeister in der Serie ist Tobias van Dieken zu sehen. Der Darsteller sprach zuletzt mit Quotenmeter.de: „Grundsätzlich geht es bei «Die Läusemutter» auch gar nicht so sehr darum, zwingend anders zu sein, sondern vielmehr um ein rundes und stimmiges Gesamtbild. Das ist uns aus meiner Sicht gelungen.“ Und Sat.1-Senderchef Kaspar Pflüger freut sich: "Mit «Die Läusemutter» haben wir ein echtes Serien-Juwel aus den Niederlanden adaptiert."