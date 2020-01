Beginn der Dreharbeiten für die neue Joyn-Serie «Katakomben»

TV-News

Der Streamingdienst Joyn produziert eine neue Coming-of-Age Serie über den Münchener Untergrund.

Die Eigenproduktionen von Joyn , dem Streamingdienst von ProSiebenSat.1 Media und Discovery sollen ausgeweitet werden und somit sind nun die Dreharbeiten für die neue Serieangelaufen. Ursprünglich war die Produktion beim NBC-Sender 13th Street gedacht, bis dann im Sommer 2019 Joyn als neuer Partner einsprang. Die Regie der sechs 45-minütigen Episoden liegt bei Jakob M. Erwa, der auch mit Florian Kamhuber am Drehbuch arbeitete.Das Geschehen spielt sich vor allem am Münchner Hauptbahnhof ab, denn dort treffen die Münchner „Rich Kids“ Nellie (Lilly Charlotte Dreesen), Max (Nick Romeo Reimann) und Janosch (Yasin Boyunince) auf eine sehr konträre Lebenswelt. Die drei lieben es feiern zu gehen und finden den optimalen Ort dafür auf einem illegalen Luxus-Rave in den Katakomben unter dem Münchner Hauptbahnhof. Doch dort leben auch Menschen, die über der Erde keinen Platz finden. Eines Nachts kommt es durch ein Feuer zu einer Massenpanik in den Tunneln und neben zwei anderen Personen ist auch Max unter den Vermissten. Tyler (Mercedes Müller) hilft daraufhin bei der Suche, doch ihr Motiv bleibt vorerst unklar.„Joyn setzt weiter auf lokale Eigenproduktionen und überraschende Themen. «Katakomben» (Arbeitstitel) zeigt München, wie man es bisher nicht kennt. Kaum jemand weiß von den Tunneln unterhalb der Stadt, die in den 70er Jahren entstanden sind. Durch die Katakomben wird die gesellschaftliche Kluft zwischen Arm und Reich bildstark visualisiert“, so Katja Hofem, die Geschäftsführerin von Joyn