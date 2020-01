«Americas Got Talent: The Champions» klettert immer weiter nach oben

US-Quoten

«The Bachelor» musste sich derweil wieder nach unten orientieren.



US-Quotenübersicht ABC: 5,87 Mio. (6%)

NBC: 6,13 Mio. (5%)

FOX: 4,35 Mio. (4%)

CBS: 4,04 Mio. (3%)

The CW: 0,67 Mio. (1%) Durschnittswerte der Primetime ab 2 Jahren (18-49J.)

Zum ersten Mal seit der Premiere sprangwieder über die Sieben-Millionen-Zuschauer-Marke. Insgesamt 7,32 Millionen Amerikaner interessierten sich für die Auftritte der besten Talente, keine andere Sendung hatte an diesem Abend eine höhere Reichweite. Bei den 18- bis 49-Jährigen kletterte die Show um einen Prozentpunkt auf sehr gute sechs Prozent Marktanteil nach oben. Im Anschluss an die NBC-Show bliebennoch 3,74 Millionen Zuschauer und starke vier Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Während ABC mit sieben Prozent Marktanteil für eine neue Folgezu Beginn der Primetime noch die Nase vorn hatte, musste sich eine neue schwächelnde Episode vonmit vier Prozent Sehbeteiligung Platz eins mit «Manifest» teilen. Normalerweise beherrscht «The Good Doctor» die Primetime ab 22 Uhr ohne Probleme. Allgemein hatte ABC im Vergleich zur Vorwoche mit Zuschauerverlusten zu kämpfen. So schalteten für «The Bachelor» nur 5,98 statt 6,22 Millionen Zuseher ein. «The Good Doctor» fiel im Anschluss auf 5,65 Millionen Zuschauer.Zur besten Sendezeit wusste die dritte Folge der neuen FOX-Spin-off-Seriemit ordentlichen fünf Prozent Zielgruppen-Marktanteil und 5,52 Millionen Zusehern zu überzeugen. Im Vergleich zur Vorwoche verbesserte sich die neue Dramaserie um einen Prozentpunkt.rutschte im Anschluss allerdings wieder auf überschaubare drei Prozent und 3,17 Millionen Zuseher ab.CBS sendete am Montagabend zunächst Wiederholungen vonund. Beide Serien hinterließen mit vier und drei Prozent Sehbeteiligung in der werberelevanten Gruppe keinen sehr guten Eindruck. Nach 5,43 und 4,64 Millionen Zuschauern lockte eine neue Folgenur noch 3,42 Millionen Zuseher vor die TV-Geräte. Selbst ein Re-Run vonhatte im Anschluss mit 3,67 Millionen eine höhere Reichweite. Beide CBS-Formate mussten sich mit mauen drei Prozent Marktanteil zufrieden geben. The CW generierte mitundjeweils wie gewohnt ein Prozent Sehbeteiligung bei den klassisch Umworbenen. Die Reichweiten blieben mit 0,68 auf 0,67 Millionen Zuschauern auf einem unterdurchschnittlichen Niveau.