Fünf Stunden nonstop: ZDFneo hat Termin für Serie «The Bay»

TV-News

Kurz – und schmerzlos? – zeigt der Digitalsender die britische Serie im März.

Der Digitalsender ZDFneo hat einen Sendetermin für die britische Serienproduktiongenannt. Das Format wird komplett am Stück gezeigt, also an einem Abend und einer Nacht. Alle sechs Folgen der von ITV kommenden Produktion sollen am 13. März, ein Freitag, ab 22 Uhr laufen. Die Geschichte wird demnach gegen 2.50 Uhr zu Ende erzählt sein.Seine Deutschlandpremiere feierte «The Bay» Ende 2019 beim Pay-TV-Sender Sat.1 Emotions . Die Geschichte stammt vom US-amerikanischen Terror-Experten Richard Clarke und dem britischen Autor Daragh Carville, der auch an «Doctor Who» mitarbeitet.Im Zentrum der britischen Serie stehen Vermisstenfälle - Detective Sergeant Lisa Armstrong, speziell ausgebildet, soll Familien in ihren dunkelsten Stunden beistehen.Die Zwillingsgeschwister Dylan und Holly kommen nach einem Jugendclub-Besuch nicht mehr nach Hause. Die Polizistin Lisa Armstrong nimmt die Ermittlungen auf. Doch als sie die Eltern der vermissten Kinder verhört, wird es für sie unangenehm.