DAZN sichert sich Rechte am französischen Pokal

TV-News

Schon in dieser Woche sollen die ersten Spiele zu sehen sein.

Der Sport-Streaming-Dienst hat sich die Übertragungsrechte am franzöischen Fußball-Pokal-Wettbewerb Coupe de France gesichert. Die Abmachung gilt nach DAZN-Angaben für drei Spielzeiten, also bis Sommer 2022.Das erste Spiel soll schon am Dienstag im Programm auftauchen: Dann will der AS Monaco gegen den AS Saint-Étienne eine Runde. Am Mittwoch greift dann auch der deutsche Trainer Thomas Tuchel mit dem Rekordchampion Paris Saint-Germain beim Drittligisten Pau Football Club (ab 18:30 Uhr live bei DAZN) ins Geschehen ein. Alle Fußball-Fans können sich auf weitere spannende Duelle auf dem Weg ins Finale am 25. April im Stade de France in Paris live auf DAZN freuen.Die Spiele werden von DAZN auch in Österreich und der Schweiz gestreamt.