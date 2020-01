Dschungel-Effekt? «Superhändler» stürmen mit Abstand zu Quotenrekord

Quotennews

Sehr stark unterwegs war mittags auch eine weitere Ausgabe des Magazins «Punkt 12».

Welchen mittel- oder langfristigen Erfolg hat die Teilnahme von „Superhändler“ Markus Reinicke am RTL-Dschungelcamp? Der Trödelexperte ist werktags immer nachmittags bei RTL in der Showzu sehen. Markus verpasste in der diesjährigen Staffel des Dschungelcamps nur knapp den Sprung unter die Top 3, schied also im Halbfinale aus. Am Montag nun sicherte sich das Format «Die Superhändler» die mit Abstand beste Quote aller Zeiten. Bis dato lag der Rekordwert in der klassischen Zielgruppe bei 16,4 Prozent – aufgestellt übrigens vergangene Woche. 2019 waren 15,8 Prozent bei den klassisch Umworbenen das Höchste der Gefühle. Dieses Ergebnis wurde Mitte September ermittelt.Die Montags-Folge um 14 Uhr bescherte RTL nun wahrlich herausragende 19,3 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren – somit wurde der bisherige Bestwert also um 2,9 Punkte übertroffen. Insgesamt verfolgten 1,15 Millionen Menschen die Trödelshow aus dem Hause UFA Show & Factual. Auch dies war ein neuer Rekordwert. Etwas schwächer unterwegs war dann eine Wiederholung um 15 Uhr: Diese sicherte sich noch genau eine Million Zuschauer ab drei Jahren, bei den klassisch Umworbenen sanken die Quoten auf 12,2 Prozent.Freude herrscht bei RTL aber auch über das Abschneiden am Mittag. Das zwischen zwölf und 14 Uhr gezeigte Mittagsmagazinräumte zum Wochenstart mit 22,9 Prozent Marktanteil mehr als ordentlich ab. Die Live-Sendung aus Köln kam insgesamt auf durchaus beeindruckende 1,08 Millionen Zuschauer.