«Rosins Fettkampf» bleibt wenig gefragt

Quotennews

«Rosins Fettkampf» kann in Staffel zwei partout nicht an den Erfolg von Staffel eins anschließen.

Nach der durchaus gefragten ersten Staffel vonhat kabel eins gehofft, an diese Zahlen mit einer zweiten Season anschließen zu können. Doch das Publikum scheint dahingehend gesättigt zu sein: Wie schon in den vergangenen zwei Wochen lief «Rosins Fettkampf» auch diesen Donnerstagabend deutlich unterhalb des Senderschnitts. 0,29 Millionen Umworbene bedeuteten diesen Donnerstag ab 20.15 Uhr magere 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.0,65 Millionen Fernsehende ab drei Jahren führten «Rosins Fettkampf» indes zu ernüchternden 2,2 Prozent Marktanteil insgesamt. Dasstürzte danach ab 22.30 Uhr auf 1,5 Prozent Marktanteil bei allen und 1,9 Prozent Marktanteil in der jungen Altersgruppe.lief ab 23.30 Uhr auch nicht gerade erfolgreich. 2,5 Prozent bei allen und 2,7 Prozent in der Zielgruppe rundeten den erfolglosen kabel-eins-Abend ab.Auch bei ProSieben lief es nicht rund. Zwei Folgenlockten 0,96 und 0,35 Millionen Neugierige zum Münchener Privatsender, das bedeutete maue 3,5 und 3,2 Prozent Marktanteil insgesamt. Mit 7,6 Prozent sah es bei den Umworbenen auch zunächst mau aus, ab 23.10 Uhr sank die zweite Folge des Abends auf magere 5,9 Prozent.