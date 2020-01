Primetime-Check

Die großen Quotensieger am Donnerstag waren «Nord bei Nordwest», «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» und «Der Bergdoktor».

Tagesmarktanteile der großen Acht Ab 3: 57,7%

14-49: 59,9%

Sehr eindrucksvoll entfaltete sich am Donnerstagabend die durchaus noch vorhandene Kraft linearen Fernsehens. Fast 13,7 Millionen Menschen schauten zwischen 20.15 und 21.45 Uhr entweder Das Erste oder das ZDF. Im Ersten lief eine neue-Folge vor wirklich grandiosen 7,2 Millionen Bundesbürgern. Der spektakuläre Krimi punktete mit 22,8 Prozent Marktanteil und sicherte sich so auch mit Abstand den ersten Rang. Bei den Jungen kam der 90-Minüter auf wirklich sehr schöne 9,0 Prozent. Das nachfolgende Magazinprofitierte davon nur in Teilen – die Reichweite sank ab 21.45 Uhr auf 3,2 Millionen Seher; die Quote lag bei 12,1 Prozent. Für «Panorama» war es die beste Ausgabe seit Herbst 2017 (mit Blick auf die Gesamtquote).Im ZDF startete um 20.15 Uhr eine neue Folge vonmit 6,46 Millionen Zuschauern und 20,5 Prozent Marktanteil. Das heißt somit auch: Das Erste und das ZDF vereinten am Donnerstagabend im Sendezeitraum der beiden Reihen 43,3 Prozent Marktanteil – Respekt! Die Hans-Sigl-Reihe schnitt zudem bei den Jungen gut ab; überholte hier sogar den Das-Erste-Krimi mit 10,6 Prozent Marktanteil. Das nachfolgendepunktete mit 4,70 Millionen Zuschauern und ebenfalls tollen 17,7 Prozent Marktanteil insgesamt.Bei RTL startete das Abendprogramm mit einer frischen Ausgabe aus der neuen-Staffel: Die Dramedy sicherte sich mit 17,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen Platz eins in der klassischen Zielgruppe. Aus dieser Altersklasse entschieden sich 1,61 Millionen Leute für die Ausstrahlung, insgesamt kam die Serie auf 2,40 Millionen Fans. Danach ging es weiter mit den halbstündigen Sitcomsund, die auf 12,2 und 14,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen kamen. Vor allem «Schwester, Schwester» profitierte vom nahenden Dschungelcamp, das ab 22.15 Uhr auf besonders beeindruckende 38,0 Prozent Marktanteil kam. «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» war mit 4,79 Millionen Fans das meistgesehene Privat-TV-Format des Donnerstags.Passabel schnitt Sat.1 mit dem Spielfilm(8,2%) ab, man landete damit vor dem VOX-Streifen, der sich mit 5,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen begnügen musste. Weiterhin ziemlich schwach unterwegs ist zur Zeit Kabel Eins am Donnerstag. Die zweite Staffel vonwollte auch in dieser Woche nicht in Fahrt kommen, mehr als 3,4 Prozent Marktanteil bei den Jungen waren nicht drin. Rund 650.000 Menschen schauten zu. Somit war der-Doppelpack bei RTLZWEI klar gefragter. Die je einstündigen Folgen erreichten insgesamt im Schnitt 0,83 sowie 0,75 Millionen Fans ab drei Jahren. 5,7 und 5,0 Prozent in der Zielgruppe waren die (erfreuliche) Folge.Bleibt noch ProSieben, das zur besten Sendezeit – eine Woche vor dem Start der neuen #GNTM-Staffel -präsentierte, mit der rund dreistündigen Sendung aber nicht über 7,6 Prozent Marktanteil hinaus kam. 0,96 Millionen Menschen verfolgten die Ranking-Show ab 20.15 Uhr im Schnitt.