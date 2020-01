Tierisch, tierisch: RTL stockt Welpen-Show mit Martin Rütter auf, VOX bringt «Pferdeprofis» zurück

TV-News

Der Hundetrainer ist auch im kommenden Frühjahr bei RTL zu sehen – deutlich öfter übrigens als 2019.

Der Kölner TV-Sender RTL hat seine tierische Sendungetwas größer gestaltet. Die 2019 gezeigte erste Staffel umfasste nur vier Episoden, für die zweite Runde haben die RTL Studios nun acht Stück hergestellt. Die Sendung übernimmt ab dem 16. Februar den Sendeplatz am Sonntag um 19.05 Uhr und folgt somit auf «Vermisst».Die acht neuen Folgen des Tier-Dokutainment-Formats begleiten diesmal insgesamt 15 verschiedene Familien bei ihrer Entscheidung, einen Welpen bei sich aufzunehmen. Deutschlands beliebtester Hundeexperte, Martin Rütter und sein Expertenteam unterstützen die zukünftigen Besitzer wieder bei ihren ersten gemeinsamen Schritten mit dem neuen, vierbeinigen Familienmitglied. Die erste Staffel erreichte im First-Run zwischen 13,0 und 13,9 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen und somit relativ akzeptable Werte.VOX wird derweil samstags ab Februar wieder vermehrt Pferde-Freunde ansprechen. Aktuell ist dort samstags um 19.10 Uhr Ralf Seeger zu sehen. Ab dem 15. Februar ist eine neue Staffel voneingeplant. Wie umfangreich die kommende Staffel ausfällt, hat der Kölner Sender noch nicht verraten. In der ersten neuen Folge trifft Coach Bernd Hackl auf einen alten Bekannten: Dass "Indio" eine harte Nuss ist, bekam der Horseman bei einem Training in der Vergangenheit schon einmal zu spüren. Eigentlich hätte "Indios" Start ins Leben nicht besser sein können. Seine Besitzerin Emily verbindet eine besondere Freundschaft mit ihrem Paint Horse. Sie war damals elf Jahre alt, er noch ein Fohlen, die beiden wuchsen Seite an Seite auf. Dann ermutigte ein schwerer Schicksalsschlag Emilys Mutter, ihrer Tochter den Wallach als treuen Begleiter zu schenken. Aber "Indio" entwickelte sich in eine andere Richtung, als seine neue Besitzerin es wollte. Anstatt sich zum Reitpferd ausbilden zu lassen zeigte er zunehmend Verhaltensmuster, die die Arbeit mit ihm erschweren und Emily sogar in Gefahr bringen. "Indio" keilt aus und tritt gezielt nach der heute Vierzehnjährigen. In diesem Jahr liefen bisher drei Re-Runs der Reihe, samstags gegen 17 Uhr, zwei davon holten knapp neun Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen.