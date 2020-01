Unter anderem mit Angelina Heger: Alles zur neuen «Das große Promi Backen»-Staffel

TV-News

Sat.1 hat auch einen Starttermin für das TV-Event festgelegt.

Sat.1 hat die Katze aus dem Sack gelassen: Am 12. Februar, also nur zwei Tage nach dem großen Start der neuen-Staffel, zeigt der Münchner Sender auch mittwochs wieder große Shows. Dann startet eine neue Staffel von, moderiert von Enie van de Meiklokjes. Die Jury wird auch in den neuen Episoden, die immer um 20.15 Uhr laufen, mit Bettina Schliephake-Burchardt sowie Christian Hümbs besetzt sein.Acht prominente Hobbybäcker stellen sich der großen Herausforderung am Ofen und zeigen, was sie in Sachen Backen draufhaben! Rebecca Mir, Massimo Sinato, Kevin Kuske, Raphael Vogt, Angelina Heger, Ross Anthony, Stefanie Hertel und Ulla Kock am Brink stellen sich den strengen Bewertungen der Jury.Als Warm-Up sollen die prominenten Hobbybäcker in der Debütfolge mit ihrem Lieblingsrezept etwas über sich erzählen, bevor in der Technischen Prüfung ein französischer Klassiker zum Besten gegeben werden soll: die "Tarte Tatin" - ein Apfelkuchen, der "über Kopf" gebacken und anschließend gestürzt wird.