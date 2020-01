ProSieben Maxx: Wenig Quotenwind in den Segeln von «One Piece»

Quotennews

Bei sixx dagegen punktete am Nachmittag eine Doppelfolge der Fantasy-Serie «Charmed».

Der ProSieben-Maxx-Anime-Nachmittag hatte am Montag seine Schwächen. So erreichteab 17.10 Uhr mit einer Doppelfolge bloß rund 60.000 Menschen. Damit errang die Serie nur eine Sehbeteiligung in der Höhe von schwachen 0,4 Prozent, während bei den Umworbenen magere 0,9 und 1,0 Prozent Marktanteil erzielt wurden. Eine Folgeschloss ab 18 Uhr mit 0,4 und 1,1 Prozent Marktanteil an, danach krachteauf gerade einmal 0,2 und 0,4 Prozent Marktanteil.Ab 18.55 Uhr lief es mitweiterhin besorgniserregend: Zirka 40.000 Fernsehende entsprachen noch einmal 0,2 Prozent Marktanteil insgesamt, bei den Werberelevanten sah es mit 0,5 Prozent ebenso bedenklich aus. Bei sixx strahlten am Nachmittag dagegen die Hexen aus der SerieDie Fantasyserie ging ab 14.40 Uhr in einer Doppelfolge auf Publikumsjagd und brachte sixx 0,15 und 0,12 Millionen Interessenten ein. Mit 0,15 und 0,12 Millionen Fernsehenden ab drei Jahren waren beeindruckende 1,4 und sehr tolle 1,0 Prozent Marktanteil drin. Bei den Umworbenen brachte es «Charmed» auf großartige 3,7 und überaus starke 2,5 Prozent Marktanteil.