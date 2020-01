Nochmal 30 Folgen: Das Erste schickt «Die Tierärzte» wieder zum Einsatz

TV-News

Die Nachmittags-Doku kehrt im März ins Line-Up des Ersten zurück.

Eine zweite und wieder 30-teilige Staffel vonwird Das Erste ab März zeigen. Ab dem 2. März begleitet die Produktion von der Doclights GmbH wieder Veterinäre in ganz Deutschland beim unermüdlichen Einsatz für ihre tierischen Sorgenfälle. Mit Herz, detektivischem Eifer und viel Expertise operieren und behandeln sie Routine- und dringende Notfälle. Neben den aus der ersten Staffel vertrauten und beliebten Tierärzten kommen Veterinäre von Rügen, aus Leipzig und vom Schliersee (Oberbayern) hinzu.Ausgestrahlt wird das Format, wie schon in der ersten Staffel, werktags um 16.10 Uhr. Die erste Staffel übrigens holte Gesamt-Marktanteile zwischen 9,4 und 5,3 Prozent Marktanteil, was für die Verhältnisse des Sendeplatzes ordentlich, aber nicht berauschend ist.Aktuell ist werktags auf dem Slot um 16.10 Uhr übrigens die Reisedokumentation «Verrückt nach Meer» zu sehen.