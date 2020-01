Auch Apple schielt auf einen Oscar

Kino-News

Der Apfel-Konzern wird daher den Film «The Banker» - ganz nach Netflix-Vorbild – mal kurz ins Kino bringen.

Apple, der Konzern, der einst das iPhone erfand, produziert in diesen Wochen und Monaten nicht nur Serien wie «The Morning Show», sondern wird auch Filme innerhalb seines Streaming-Dienstes AppleTV+ anbieten. Um maximale Aufmerksamkeit zu erlangen, möchte man wohl auch bei den Oscars mitmischen – notwendig ist daher, dass die kommenden Streifen auch mal kurz im Kino liefen. In dieser Woche wurde bekannt, dass das kommende Apple-Original-Movieim März in einigen US-Kinos laufen soll."Wir haben AppleTV+ als ein Zuhause für Geschichten geschaffen, die wichtig sind und glauben, dass 'The Banker', inspiriert durch die mutigen Aktionen von Bernard Garrett Sr. und Joe Morris, zwei afroamerikanische Geschäftsleute, die einen positiven sozialen Wandel herbeigeführt haben, eine dieser Geschichten ist", sagte ein Sprecher des Inhaltsbereichs des Technologieunternehmens Apple gegenüberDer Film mit Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Nia Long sowie Nicholas Hoult in wichtigen Rollen soll am 6. März seine Kinopremiere feiern und dann zwei Wochen später zum Apple-Streaming-Dienst kommen.