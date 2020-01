RTL führt «Bin ich schlauer als...?» mit Verona Pooth fort

TV-News

Nach Günther Jauch und Oliver Pocher wird sich die neue RTL-Ratesendung erstmals um eine Frau drehen.

Der Sendertermin war schon länger bekannt, nun reicht RTL eine andere, zentrale Information über die dritte Ausgabe vonnach: Am 14. Februar 2020 sorgt RTL für Abwechslung bei seiner taufrischen Wissenssendung. Nach dem Auftakt mit «Wer wird Millionär?»-Moderator Günther Jauch, der Mitte November 18,2 Prozent Marktanteil holte, und der am 7. Februar anstehenden zweiten Ausgabe mit Oliver Pocher wird sich Folge drei der Show um eine Prominente drehen. Unter dem Titel «Bin ich schlauer als Verona Pooth?» quizzen bekannte Persönlichkeiten (und natürlich das TV-Publikum) gegen die Werbeikone und Moderatorin Verona Pooth.Günther Jauch bleibt an Bord der mit ihm losgetretenen Sendung und moderiert den Live-Test, außerdem erklärt er die Fragen dem Millionenpublikum. Die Auftaktfolge des Formats wurde von Oliver Pocher moderiert.Ein eigens entwickelter, wissenschaftlich fundierter Test ermöglicht es in der Sendung jeder Zuschauerin und jedem Zuschauer, sich von zuhause aus direkt mit Verona Pooth, ihren prominenten Gästen und dem Rest der Nation zu messen. Am selben Tag startet beim Informationssender aus der RTL-Senderfamilie, n-tv , übrigens. Ab 22.10 Uhr nähert sich die Doku der "grünen Hölle", die im Rennsport als eine der bekanntesten und gefürchtetsten Rennstrecken gilt. Das Format stellt die Frage, was so besonders an diesem Ort ist und beleuchtet seine Entstehungsgesichte.