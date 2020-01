«Border Patrol Australia» ist immer noch auf Erfolgskurs

Quotennews

Wie lief die junge Arztserie bei sixx am vergangenen Mittwoch? Behielt «Border Patrol Australia» die guten Einschaltquoten?

erreichte am vergangenen Mittwochvorabend als Wiederholung beim Frauensender sixx um 19.20 insgesamt rund 0,16 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die 14- bis 49-Jährigen waren mit 0,06 Millionen Interessierten vertreten. Es wurden Marktanteile von 0,6 und 0,9 Prozent ermittelt. Mit diesen Quoten lief es für die Sendung wieder nicht so gut. Seitdem sixx am 3. Januar einen Marktanteil von 1,7 Prozent der Umworbenen erzielte, befindet sich die Arztserie im Abwärtstrend, welcher am vergangenen Mittwoch fortgesetzt wurde.Für ProSieben Maxx lief es dafür am Mittwochnachmittag sehr gut.fuhr ab 13.50 Uhr mit 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährigen einen durchschnittlichen Marktanteil von 5,2 Prozent der Zielgruppe ein. Mit diesen Zuschauerzahlen ist es zum aktuellen Zeitpunkt das höchste Ergebnis der Sendung in diesem Jahr. In «Boder Patrol Australia» werden australische Grenzbeamte bei ihrer Arbeit von Kamerateams gefilmt. Sie versuchen illegale Einwanderer und potenzielle Terroristen aus dem Land fernzuhalten.Ebenfalls müssen sie aufpassen, dass keine illegalen Substanzen oder gefährliche Krankheiten durch exotische Tiere nach Australien kommen. Im Januar erreichte die Sendung schon öfters einen Marktanteil von über vier Prozent der Zielgruppe und ist somit bisher sehr erfolgreich.