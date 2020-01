Nach schlechten Quoten: Nitro entfernt «Die Tuning Profis»

TV-News

Als Ersatz wird der Donnerstagabend beim Männersender zum US-Krimiserien-Abend.

Der Männersender Nitro baut sein lineares Programm am Donnerstagabend mit sofortiger Wirkung um. Eigentlich sollte es ganz im Zeichen von Autos stehen, dochschaffen es schon in dieser Woche nicht mehr auf den Schirm. Vergangenen Donnerstag floppten zwei Episoden des Formats mit 0,5 und 0,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen – was in etwa nur einem Viertel des üblichen Senderschnitts entsprach.Anstatt dessen setzt Nitro nun auf einen abendfüllenden Marathon von. Die Krimiserie ist nicht ganz neu beim Sender, lief bis dato aber vor allem mittwochs. Gezeigt werden elf Jahre alte Episoden der Serie aus der Schmiede von Dick Wolf.Betroffen ist somit auch die eigentlich für gegen 22 Uhr geplante Ausstrahlung der Sendung «Top Gear», die ebenfalls gestrichen ist. Die Programmänderung und die Ausstrahlung der US-Krimiserie hat Gültigkeit zunächst für die kommenden Wochen.