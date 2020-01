Primetime-Check

Wie stark waren das Dschungelcamp und «DSDS» für RTL? Welche Spielfilme liefen erfolgreich? Das alles und mehr im Primetime-Check…

Mit dem Dschungelcamp landete RTL erwartungsgemäß auch am späten Abend einen Hit, ab 22.15 Uhr gab es kein Vorbeikommen an den Dschungelstars.ergatterte mit insgesamt 5,34 Millionen Zuschauern stattliche 22,2 Prozent Sehbeteiligung. In der klassischen Zielgruppe kletterte der Marktanteil auf gewaltige 36,3 Prozent an, während 2,85 Millionen Umworbene zusahen. Bereits im Vorfeld sicherte sichebenfalls glänzende 23,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Insgesamt schalteten für die Castings zu Beginn der Primetime 3,90 Millionen Zuschauer ein, wovon 1,92 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. «DSDS» erzielte starke 12,9 Prozent Gesamtmarktanteil.Abseits von «IbeS» ergatterte das ZDF mitdie höchste Sehbeteiligung und hatte zudem die höchste Reichweite inne. Der neue Kriminalfall brachte dem Mainzer Sender ausgezeichnete 20,8 Prozent Marktanteil mit 6,36 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Keine Sendung war zu Beginn der Primetime gefragter.holte im Anschluss nur noch 11,8 Prozent, während die Reichweite auf 3,33 Millionen Zuseher fiel. Dieerfreuten über den Abend hinweg im Schnitt 5,56 Millionen Zuschauer insgesamt und 0,81 Millionen aus dem jungen Publikum. Die Schlagershow verbuchte im Ersten sehr gute 19,8 Prozent Sehbeteiligung bei den Zuschauern ab drei Jahren und 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Mithatte Sat.1 nur durchschnittlichen Erfolg. Teil eins des großen Finales begeisterte 1,13 Millionen Zuschauer, wovon 0,63 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile betrugen solide 7,7 Prozent bei den Jungen und maue 3,9 Prozent insgesamt. ProSieben startete den Abend mit 7,4 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum fürrecht bescheiden. Nach dem schwachen Lead-In brauchte «ran Football» mit nur 5,9 Prozent etwas Anlaufzeit. Zum Kickoff stieg die Zielgruppen-Beteiligung auf gute 9,3 Prozent. Zu später Stunde war für die Playoffs immer mehr drin. Neben Sat.1 war auch VOX mit Spielfilmen zunächst durchschnittlich unterwegs. So kamauf solide 6,8 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum, etwas mehr als eine halbe Million klassisch Umworbene schalteten ein.generierte ab 22.05 Uhr mit 0,41 Millionen jungen Zusehern nur noch 5,4 Prozent in der Zielgruppe.RTLZWEI hatte mitimmerhin beim Gesamtpublikum ordentlich Erfolg. Der Thriller lockte 1,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, die für sehr gute 3,7 Prozent Marktanteil sorgten. Bei den klassisch Umworbenen war der Film dafür nicht ganz so gefragt und nur für 4,2 Prozent gut.schlug sich im Anschluss mit 4,0 Prozent bei den Jungen ähnlich bescheiden und war beim Gesamtpublikum mit 2,6 Prozent kein Erfolg mehr.kam in Doppelfolge bei Kabel Eins auf überschaubare 3,7 Prozent Zielgruppen-Marktanteil.erging es mit 3,5 Prozent im Anschluss ähnlich. Die Reichweite betrug zunächst 0,29 dann 0,31 und später wieder 0,29 Millionen klassisch Umworbene.